(artigo em atualização)

O devastador terramoto de sexta-feira à noite tem motivado várias reações vindas do futebol português.

Além da Federação Portuguesa de Futebol, que ofereceu solidariedade e se manifestou disponível para participar em todas as iniciativas que pudessem «mitigar a dor», o Benfica mostrou «total disponibilidade» para, através da Fundação Benfica, «ajudar nas operações de socorro em curso e lançar uma campanha de donativos» que auxilie a reconstrução das áreas mais afetadas pelo sismo de magnitude de 6.8 à escala de Richter.

Também o FC Porto e o Sporting manifestaram solidariedade e enviaram as condolências ao povo marroquino.

O FC Porto está solidário com todos os afetados pelo sismo em Marrocos 🇲🇦 Às famílias das vítimas, enviamos sentidas condolências. — FC Porto (@FCPorto) September 9, 2023

O Sporting CP mostra a sua solidariedade para com todas as vítimas do sismo ocorrido em Marrocos 🙏

Muita força para todo o povo marroquino 🇲🇦 pic.twitter.com/lUviGi45DX — Sporting CP (@SportingCP) September 9, 2023

Também o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol reagiu ao momento dramático que se vive no país. «Marrocos é um país que ama o futebol e já produziu alguns dos jogadores cujo talento marcou várias gerações de adeptos portugueses, até porque a paixão pela beleza do desporto-rei é comum a ambos os países. Neste momento de profunda consternação, o SJPF envia as mais sentidas condolências às famílias das vítimas e expressa o seu apoio incondicional aos seus homólogos naquele país (Union Marocaine des Footballeurs Professionnels), assim como a todos os jogadores que se encontram em Marrocos», lê-se numa nota emitida pelo organismo presidido por Joaquim Evangelista.

Por volta das 14h00 deste sábado, o número de mortes confirmadas já ultrapassa o milhar.