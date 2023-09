O encontro entre Marrocos e a Libéria, de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) e que estava agendado para este sábado, foi adiado devido ao sismo que afetou o país na noite de sexta-feira.

«Depois do sismo que afetou algumas regiões do país, anunciamos o adiamento do jogo entre Marrocos e a Libéria, da última jornada para [qualificação para] a CAN», lê-se, no comunicado divulgado pela Federação Marroquina de Futebol.

Na mesma nota, o organismo informa também que a decisão foi tomada em consonância com a Confederação Africana de Futebol (CAF).

Marrocos, diga-se, já está apurado para a fase final da CAN. A partida é referente ao grupo K.

Refira-se que o sismo com epicentro na localidade de Ighil provocou pelo menos 1.037 mortos e 1.204 feridos, de acordo com o Ministério do Interior marroquino.