O internacional neerlandês Quincy Promes foi detido esta quinta-feira no Dubai e impedido de viajar com a comitiva do Spartak Moscovo de volta para São Petersburgo.

Promes terá sido detido no controlo de fronteiras do aeroporto internacional Al Maktoum e levado para a esquadra, com a companhia de elementos do clube russo, que realizou um estágio de preparação no Dubai.

O De Telegraaf escreve que o jogador neerlandês deveria viajar noutro voo ao final do dia, mas tal não aconteceu. A detenção de Promes deverá estar relacionada com a condenação a seis anos de prisão por tráfico de droga, embora um porta-voz do Ministério Público dos Países Baixos, citado pelo jornal, tenha afirmado não ter conhecimento da situação.

Depois da pausa de inverno, o Spartak retoma a competição oficial já este sábado, em casa do Zenit.