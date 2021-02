O Botafogo está matematicamente despromovido da Série A do Brasileirão, depois de ter perdido em casa com o Sport Recife.

Um penálti de Iago Maidana, ao minuto 24, ditou a despromoção do Botafogo, que é último classificado, com 24 pontos.

Com quatro jornadas ainda por disputar, o Botafogo bate um registo histórico: nunca um emblema com o título brasileiro no palmarés tinha sido despromovido com tantos jogos por realizar.