O antigo futebolista do Sporting, Naldo, atualmente nos turcos do Antalyaspor, está de luto pela morte do filho, Davi, que sofreu um acidente em setembro.

O emblema da Turquia emitiu uma nota de condolências pela perda do central brasileiro de 35 anos, que jogou nos leões em 2015/16.

«Não o esqueceremos, Davi! Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do filho do nosso jogador de futebol Naldo Pereira, Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Expressamos as nossas condolências ao nosso jogador Naldo e à sua família, especialmente aos seus adeptos, familiares e comunidade», refere o Antalyaspor.

Também esta segunda-feira, o Sporting manifestou «o seu pesar pela morte de Davi». «Aos familiares e amigos, e em especial ao Naldo, as nossas mais sentidas condolências e muita força para ultrapassarem este momento de enorme dor», refere o emblema verde e branco.

Davi, de quatro anos, ficou gravemente ferido num acidente que envolveu dois carros e uma motocicleta em Antalya, a 7 de setembro. Um dos carros, no qual seguia Davi, era conduzido pelo sogro de Naldo.

Em 2023/24, Naldo ainda não jogou e só esteve disponível num jogo, no qual foi suplente não utilizado, a 2 de setembro, cinco dias antes do acidente.