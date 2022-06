A gozar um período de férias no Equador, Gonzalo Plata aproveitou para assistir ao jogo da sua antiga equipa, o Independiente del Valle, frente ao Atlético Samborondón e não escapou à imprensa. O extremo, que recupera de uma lesão sofrida ao serviço do Equador, diz que está prestes a voltar aos relvados.

«Estou muito bem e estou tranquilo. Tenho feito ainda um pouco de tratamento mas já estou pronto para treinar», afirmou aos microfones do El Canal del Fútbol.

Plata esteve cedido durante a última temporada pelo Sporting ao Valladolid e confessou que quer continuar em Espanha, contando até com a ajuda do presidente do clube espanhol, Ronaldo «Fenómeno».

«Não sei de nada mas que fico na Europa, fico. Não sei em que equipa, não sei o que estão a falar os presidentes dos clubes com o meu empresário. Falámos muito pouco, mas disse ao Ronaldo [presidente do Valladolid] que quero lá ficar. Respondeu-me que ia fazer os possíveis para me manter, ainda por cima agora que estão na primeira divisão», frisou.

Plata disputou 31 partidas na última época e somou seis golos, além de cinco assistências.