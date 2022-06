Gonzalo Plata terminou a temporada da pior forma, com uma lesão, aparentemente grave, ao serviço da seleção do Equador, na véspera de ir de férias e ainda com o futuro indefinido, depois do Valladolid já ter avançado com uma proposta de compra ao Sporting.

Segundo adianta o jornal espanhol Marca, o internacional equatoriano sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo num jogo particular com Cabo Verde, realizado na Florida, nos Estados Unidos, e saiu de maca diretamente para o hospital. O primeiro diagnóstico aponta para uma entorse de grau dois que pode implicar uma paragem entre seis a oito semanas.

Já depois de ter feito a ressonância magnética, num hospital da Florida, o jogador do Sporting recorreu ao Instagram para agradecer as mensagens de apoio e dizer que «está tudo bem».

O Valladolid, que na próxima época regressa ao primeiro escalão do futebol espanhol, tinha opção de compra sobre o internacional equatoriano, mas procurava negociar com o Sporting os valores definidos para a sua transferência em definitivo.

Uma época difícil para Gonzalo Plata que ficou também marcada por acidente de viação que ainda pode vir a ter consequências judiciais.