É mais um passo na afirmação de Ousmane Diomande no futebol internacional. O defesa-central do Sporting foi chamado, mais uma vez, para a seleção principal da Costa do Marfim.

Depois de se estrear no jogo de apuramento para o CAN 2023 em Setembro – fez os 90 minutos no triunfo sobre o Lesoto por 1-0 – Diomande foi agora convocado para os jogos particulares com Marrocos e África do Sul.

O defesa leonino, de 19 anos, parece ser uma aposta forte do selecionador nacional, o francês Jean-Louis Gasset.