O futebolista luso-canadiano do FC Porto, Stephen Eustáquio, tem sido um dos pilares da seleção do Canadá nos últimos dois anos e, no lançamento do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações da CONCACAF, ante a Jamaica, o médio falou do seu papel na equipa.

«Eu não sou um capitão, toda a liderança que vós falais, penso que é pela forma como eu jogo, pelo estilo de jogo. Sou só eu a ser eu. Eu não tento forçar as coisas… sou um bom rapaz, trabalho muito pela equipa e penso que os meus colegas me respeitam. O que eu faço é pelo bem da equipa. Essa conversa sobre a liderança… só tento ser eu mesmo», afirmou, em conferência de imprensa, na segunda-feira.

Depois da vitória por 2-1 ante a Jamaica, em Kingston, num jogo em que Eustáquio marcou o golo da vitória, o Canadá pode fechar a qualificação para as meias-finais da Liga das Nações em casa, em Toronto (4.ª feira, 00h30, hora portuguesa). Se o fizer, garante também o apuramento para a Copa América 2024 e Eustáquio também respondeu sobre essa meta.

«Penso que, no balneário, sabemos o quão grande é essa competição. Provavelmente as pessoas, os fãs no Canadá, não sabem realmente o valor da Copa América, mas para mim, em termos de paixão, qualidade, velocidade e intensidade… provavelmente é um dos melhores torneios do mundo. Estou muito, muito feliz por termos a oportunidade de jogar a Copa América. Estou feliz por a CONCACAF estar envolvida», sublinhou.