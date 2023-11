Steven Defour, que enquanto jogador passou pelo FC Porto, deixou o comando técnico do Mechelen.

O antigo médio não resistiu à derrota nos penáltis, frente ao Royal Knokke, dos escalões amadores, na Taça da Bélgica.

Defour era treinador do Mechelen, clube onde se formou como futebolista, desde outubro do ano passado. A equipa soma apenas três vitórias, quatro empates e sete derrotas em 14 jogos esta temporada e é antepenúltima classificada no primeiro escalão belga.