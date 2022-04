O Young Boys anunciou a saída de Miralem Sulejmani no final da temporada.



Aos 33 anos, o internacional sérvio ficará livre e poderá assinar por qualquer clube no próximo verão. De resto, o extremo chegou à Suíça em 2015 após ter deixado o Benfica e desde então esteve ao serviço do Young Boys: marcou 47 golos e fez 55 assistências em 217 jogos oficiais.



Sulejmani é um dos seis resistentes no atual plantel que esteve presente nas conquistas dos quatro títulos de campeão helvético entre 2017 e 2021.



O jogador despontou no Partizan, jogou no Ajax e chegou à Luz em 2013 - fez 34 jogos em duas temporadas.