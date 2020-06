O Nápoles venceu a Juventus no desempate por penáltis, depois do empate 0-0 no fim dos 90 minutos. Mário Rui conquista assim o primeiro título em Itália, naquele que é mesmo o primeiro troféu que conquista por clubes.

O lateral-esquerdo napolitano levou a melhor sobre Cristiano Ronaldo, que foi titular e jogou os 90 minutos pela Juventus.

O jogo disputado em Roma foi muito pouco interessante, com as duas equipas demasiado encaixadas e presas após quase três meses sem competição.

A melhor oportunidade do jogo surgiu mesmo nos descontos, para o lado do Nápoles, valendo à Juventus Buffon, duas vezes. Primeiro negou o golo a Maksimovic e depois a Elmas.

No desempate por penáltis, Dybala e Danilo falharam os dois primeiros penáltis para a Juventus, enquanto o Nápoles converteu todos, vencendo por 4-2. Ronaldo não chegou a tentar converter o seu penálti que, aparentemente, seria o quinto da série.

O Nápoles conquistou assim a sexta Taça de Itália do seu historial.

