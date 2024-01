Tom Cairney renovou contrato com o Fulham até 2025.

O médio de 32 anos, caso cumpra o novo vínculo, vai completar uma década ao serviço dos cottagers.

«Desde o início que disse que no Fulham me sinto em casa - muitos jogadores dizem isso e depois seguem em frente, mas é óbvio que falava a sério e a prova é que ainda cá estarei 10 anos depois», afirmou ao site do clube.

Cairney já disputou 22 jogos esta época e marcou dois golos.