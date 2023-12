O Fulham fechou o ano com um triunfo caseiro sobre o Arsenal (2-1), colocando um ponto final numa sequência de três derrotas consecutivas na Liga. Com Palhinha e Jiménez de início, os comandados de Marco Silva operaram uma reviravolta perante um dos candidatos ao título.

O marcador foi inaugurado pelo inevitável Bukayo Saka que, ao quinto minuto de jogo, e numa recarga, deu a vantagem aos “gunners”. A defesa de Leno ao remate de Martinelli encontrou o pé do inglês, que assinou o sexto golo na Premier League.

A correr atrás do prejuízo – e a remar contra os sistemáticos tropeços – o Fulham operou um rápido contra-ataque restabelecer o empate. Corria o minuto 28 quando João Palhinha, ainda em meio-campo defensivo recuperou a posse e passou para William. Por sua vez, o brasileiro encontro Cariney que, por fim, cruzou para o golo de Raúl Jiménez. Ao segundo poste, o mexicano fez o seu terceiro golo no campeonato.

Ao intervalo, Mikel Arteta lançou o lateral japonês Tomiyasu, em detrimento do polaco Kiwior.

Ainda assim, o reforço da linha defensiva por parte do técnico do Arsenal de pouco valeu à passagem da hora de jogo. Na sequência de um canto à direita, De Cordova-Reid empurrou para o 2-1, concretizando uma jogada confusa.

O Arsenal apostou todas as fichas no ataque, lançando Trossard e Gabriel Jesus na partida, mas o ímpeto ofensivo foi contrariado pela fantástica organização defensiva do Fulham – uma vez mais, com João Palhinha em evidência.

Além de não permitirem qualquer remate enquadrado ao adversário, os comandados de Marco Silva apostaram em contra-ataques e estiveram próximos do terceiro golo, quando Andreas Pereira enviou uma bola à barra, na cobrança de um livre.

O apito final confirmou a ascensão do Fulham ao 13.º lugar, com 24 pontos, mais nove que o lanterna vermelha Luton Town – que guarda um jogo em atraso.

Por sua vez, o Arsenal vai dobrar o ano no quarto posto, com 40 pontos, em igualdade pontual com o Manchester City – que tem uma partida em atraso – e a dois pontos do Aston Villa e do Liverpool, que apenas joga esta segunda-feira, em casa, ante o Newcastle.

Tottenham aproxima-se dos eternos rivais

Também em Londres, o Tottenham foi eficaz e venceu o Bournemouth, por 3-1. Os golos apontados por Sarr, aos nove minutos, por Son, aos 72m, e por Richarlison, aos 80m, valeram o regresso dos “spurs” às vitórias.

Os visitantes fizeram 24 remates, mas apenas quatro saíram enquadrados. No penúltimo, conseguiram reduzir, por Scott. Sobre o cair do pano, o mesmo Scott voltou a marcar, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

O triunfo permite ao Tottenham atingir os 39 anos, aproximar-se do Arsenal e conservar o quinto lugar.

Por sua vez, o Bournemouth continua no 12.º posto do campeonato, com 25 pontos.

Seguem-se os 32-avos final da Taça de Inglaterra, a disputar entre 4 e 8 de janeiro. O Arsenal mede forças com o Liverpool, o Fulham recebe o Rotherham, o Tottenham recebe o Burnley, e o Bournemouth visita o Queens Park Rangers.