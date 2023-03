«Richarlison disse que a sua temporada está a ser uma m**** e está certo» Antonio Conte respondeu com honestidade após as críticas do brasileiro, destacou as várias lesões e ainda sublinhou que o avançado só marcou dois golos. Técnico italiano também enviou um recado: «Tenho um grupo de bons rapazes. Às vezes, somos um pouco moles»