Richarlison não escondeu a frustração após a eliminação do Tottenham da Liga dos Campeões, frente ao Milan, num jogo em que só entrou na segunda parte.

No final da partida de Londres, em declarações à TNT Brasil, o avançado deixou mesmo críticas a Antonio Conte, dizendo não compreender o porquê de não ter mais oportunidades.

«Não entendi porque deixei de jogar. Vinha numa boa sequência, com vitórias com o Chelsea e o West Ham, ele meteu-me no banco, perguntei porquê, mas não me disseram nada», começou por dizer.

Richarlison afirmou não perceber a estratégica conservadora do treinador, sobretudo quando os spurs precisavam de marcar para empatar a eliminatória.

«A precisar de um golo, não podemos jogar assim. Temos de meter a equipa para a frente, principalmente na segunda parte», lamentou, antes de questionar o facto de ter sido suplente.

«Ontem [terça-feira] pediram-me para fazer um teste na academia porque se estivesse bem jogava, mas na hora do jogo fui para o banco. Vamos ver o que ele vai dizer amanhã», acrescentou.

Richarlison manteve o discurso duro depois, com mais críticas ao treinador italiano.

«Faltam-me minutos, falta-me tempo. Esta época está a ser uma m**** porque não tenho minutos. Quando entro no campo, dou a minha vida. Deveria ter jogado, mas agora não tenho de ficar a chorar», acrescentou.

O avançado canarinho admitiu também não estar a render suficiente para o investimento que foi feito na sua contratação.

«Agora tenho de focar. O clube pagou caro por mim e eu não correspondi dentro de campo. As lesões atrapalharam um bocadinho, mas faltaram minutos. Agora vou para casa descansar, há treino cedo e vamos ver se ele me mete a titular no próximo jogo», concluiu.