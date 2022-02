O mercado de transferências fechou no início da semana e, como é habitual nestas situações, nem todos ficaram contentes com o resultado.

Alguns clubes por não terem conseguido contratar quem queriam, e jogadores por não terem podido mudar de ares.

É neste segundo grupo que se enquadra o lateral argentino Nicolás Tagliafico, do Ajax, adversário do Benfica na Champions, que viu frustrada uma transferência para o Barcelona e não escondeu a insatisfação, em entrevista ao jornal espanhol As.

«Estou no clube há quatro anos e já joguei com a cabeça partida, com óculos de proteção, estando 70 por cento. Avisava que estava com o tornozelo inchado e perguntavam-se se podia jogar. Eu lá dizia que sim, mesmo sabendo que não estava a 100 por cento. Obviamente, se precisavam de mim eu nunca ia dizer que não. Dei sempre tudo», começou por sublinhar.

«Também fora de campo, surgiram boas possibilidades e sempre defendi os interesses do clube. E neste momento, chega-me uma oportunidade irrecusável e o clube não me deixa sair. Claro que me dececionam. Entendo que a situação não era fácil, que estamos em janeiro, mas no final acaba prejudica ambas as partes. A mim porque não consegui o que queria e ao clube porque me prende», lamentou o argentino.

Tagliafico assume a frustração que sente por não se mudar para o Barcelona, no que garante ser um sonho que tinha e que não pôde concretizar devido à intransigência do Ajax.

«Eles entenderam a minha parte e têm suas razões, mas é uma pena, sinto que as oportunidades não podem ser desperdiçadas e esta foi uma oportunidade única, poder ir para um clube como o Barcelona, para mim foi uma oportunidade de sonho e o clube não me ajudou».

«Além disso, não houve clareza para me dizer desde o início que não me iam ajudar. Isso deixa-me desiludido porque tenho a sensação de que o meu profissionalismo me prejudicou. Sempre treinei bem, nunca causei problemas… Essa é a minha mentalidade e a minha maneira de ser e sempre vou assim, mas vejo que às vezes ajuda e noutras penaliza», apontou.