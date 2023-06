Depois de anunciar a saída de Aitor Karanka, o Maccabi Tel Aviv comunicou que Robbie Keane é o novo treinador da equipa israelita.

O ex-avançado, lenda do futebol na Irlanda, assinou um contrato válido por duas épocas.

Esta será a primeira experiência de Robbie Keane enquanto treinador principal de uma equipa. Antes, foi adjunto do Leeds, do Middlesbrough e da seleção da Irlanda, tendo ainda uma curta experiência como treinador-jogador dos indianos do Atlético Kolkata em 2017/18, última época de uma longa e bem-sucedida carreira de futebolista.