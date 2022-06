Ruben Amorim (Sporting) e Vasco Seabra (Marítimo) estão incluídos numa lista restrita de jovens treinadores, com menos de quarenta anos, apontados como potenciais sucessores de Guardiola, Zidane ou Ancelotti nos próximos anos, elaborada pelo jornal espanhol As.

Ruben Amorim, de 37 anos, é o primeiro desta lista, apesar de não estar vinculado a um clube das cinco principais ligas europeias, com o jornal espanhol a colocar o treinador do Sporting no mesmo patamar de treinadores como Xavi ou Nagelsmann, recordando o título conquistado em 2021 e outros troféus conquistados nos últimos anos. O As recorda ainda que o treinador do Sporting tem sido um dos treinadores sondados pelo PSG para suceder a Pochettino.

O segundo desta lista é Matthias Jaissle, de 34 anos, o mais jovem treinador da última edição da Liga dos Campeões, depois de ter conduzido o Salzburgo à conquista do título austríaco, já depois de ter passado pelo Leipzig e Brondby.

Segue-se Carlos Corberán, de 39 anos, treinador espanhol que surpreendeu tudo e todos ao conduzir o Huddersfiled à promoção para a Premier League esta época. Foi «discípulo» de Marcelo Bielsa, no Leeds United, antes de lançar-se na aventura a «solo» com sucesso.

Uma lista que também conta com Fernando Gago, de 36 anos, antigo jogador do Real Madrid e um dos treinadores em alta na Argentina, à frente do Racing Club.

A lista conta com mais um antigo jogador, Vincent Kompany, de 36 anos, antigo internacional belga que, depois de um bom trabalho no Anderlecht, está agora a ser seguido pelo Burnley e Nice, caso se confirme a saída de Cristophe Gaultier para o PSG.

O italiano Domenico Tedesco, de 36 anos, também está neste grupo de «promessas», pelo bom trabalho que tem feito no Leipzig, depois de já ter treinado o Schalke e o Spartak Moscovo.

Vasco Seabra, de 38 anos, é o segundo treinador português desta lista, apontado como «outro representante da nova escola de técnicos portugueses», com o jornal a destacar a experiência que já adquiriu à frente de clubes como Famalicão, Paços de Ferreira, Moreirense e Marítimo. Apesar de ainda ser um «desconhecido» na Europa, o As garante que o treinador já «sonha» em chegar ao banco de um dos quatro «grandes» de Portugal: FC Porto, Benfica, Sporting ou Sp. Braga.

A fechar esta lista está Ryan Mason, de 30 anos, antigo jogador e atual treinador adjunto do Tottenham, que já comandou a equipa principal dos Spurs, de forma interina, logo após a saída de José Mourinho, tonando-se no treinador mais jovem da Premier League.