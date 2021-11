O Besiktas perdeu este sábado no terreno do Alanyaspor, por 2-0, e somou a terceira derrota consecutiva no campeonato turco.

O senegalês Khouma Babacar apontou o primeiro golo do encontro, aos 14 minutos. Já em tempo de compensação, Famara Diedhiou, a passe de João Novais, dilatou a vantagem para a turma caseira.

Do lado do Alanya, também Daniel Candeias, Chidozie e Davidson foram a jogo, os dois últimos a titulares. Marafona e Wilson Eduardo não saíram do banco de suplentes.

Esta vitória permite ao Alanyaspor subir provisoriamente ao terceiro lugar da Liga turca. Já o Besiktas, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, ocupa o sétimo posto.