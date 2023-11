A Turquia surpreendeu a Alemanha, no sábado, num jogo particular, em Berlim, que ficou marcado por muitas mensagens nas bancadas a favor da Palestina, mas há também uma imagem forte de solidariedade registada momentos antes do jogo começar.

Berlim em novembro já é uma cidade fria e, à hora do jogo, os termómetros estavam a cair para perto dos zero graus no Estádio Olímpico. No momento em que as equipas subiram ao relvado e alinharam-se perante os adeptos, alguns jogadores, conscientes do frio que estava, tiraram os casacos para aquecerem as crianças que os acompanharam na habitual cerimónia antes do jogo.

A maior parte dos jogadores turcos, depois do primeiro exemplo, prescindiram dos respetivos casacos, mas também houve, pelo menos, um alemão sensível ao bater dos dentes dos jovens acompanhantes.