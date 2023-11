A sete meses de organizar o Euro 2024, a Alemanha continua a dar sinais preocupantes. Neste sábado, no terceiro jogo de Julian Nagelsmann no comando da seleção e primeiro dentro de portas, a Mannschaft perdeu em Berlim com a Turquia.

Num jogo em que, a julgar pelas bandeiras e pelos decibéis nos golos, possivelmente até teve mais turcos nas bancadas do Olímpico - turcos representam a maior comunidade de imigrantes na Alemanha, com cerca de 1,5 milhões de residentes -, o que justifica a interrogação no título, Havertz ainda deu vantagem aos alemãos aos 5 minutos.

Só que na reta final da primeira parte a Turquia virou o jogo com golos de Kadioglu (38m) e de Kenan Yildiz, no segundo minuto do tempo de compensação.

Na segunda parte, Niclas Fulkrug empatou aos 49 minutos, mas Yusuf Sari fez o 3-2 final para os turcos aos 71 minutos na transformação de um penálti.