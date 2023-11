Era um sábado de decisões. No Grupo I de apuramento para a fase final do campeonato da Europa do próximo ano. A Suíça e a Roménia partiam em vantagem, mas Israel ainda podia intrometer-se na luta por um dos dois primeiros lugares, mas tal não aconteceu.

A seleção israelita tinha menos quatro pontos que a dupla que liderava o grupo e recebia a Roménia em casa emprestada – o jogo realizou-se em Budapeste, na Hungria, por causa do conflito entre Israel e o Hamas.

Começou melhor Israel, marcando logo aos dois minutos, por Eran Zahavi, a passe de Miguel Vítor. Um golo que fortalecia a esperança da seleção israelita.

A Roménia, no entanto, teve capacidade de reação e empatou pouco depois, aos dez minutos, por George Puscas.

E na segunda parte deu mesmo a volta ao resultado, com Ianis Hagi a marcar um golo precioso que não só garantiu o apuramento como deixou a seleção romena isolado no primeiro lugar.

Israel ainda tem a possibilidade de chegar á fase final através do play-off, já que venceu o respetivo grupo na Liga das Nações da UEFA.

Suíça volta a deixar escapar uma vitória

Não foi a primeira vez, nesta fase apuramento: a Suíça esteve a vencer, em casa, mas deixou escapar os três pontos.

Na receção ao Kosovo, quarto classificado e já eliminado, a formação helvética começou por dominar o jogo, mas só marcou no arranque da segunda parte, por Rubén Vargas.

Para evitar surpresas, a Suíça continuou ao ataque, à procura de mais golos – e chegou a ter dois anulados – até começar a ‘adormecer’ no jogo e permitir a reação dos kosovares, que contavam com o apoio de muitos adeptos nas bancadas, em Basileia.

A verdade é que a surpresa chegou mesmo, com o estreante Muhamet Hyseni a fazer o golo do empate aos 82 minutos. Ele que tinha entrado em campo nove minutos antes.

O jogo terminou com os jogadores do Kosovo muito mais felizes do que os suíços que, apesar de tudo, garantiram o mais importante, o apuramento.

A Suíça é agora segunda classificada, com 17 pontos, menos dois do que a Roménia. As duas seleções vão discutir o primeiro lugar do grupo na próxima terça-feira, quando se defrontarem em Bucareste.

O primeiro jogo deste grupo, na tarde de sábado, foi um duelo entre os dois últimos classificados, com a Bielorrússia a bater Andorra por 1-0, com o único golo a ser marcado por Laptev, aos 83 minutos.