O País de Gales não foi além de um empate (1-1) na deslocação à Arménia e pode ser ultrapassado pela Croácia, já este sábado, perdendo o segundo lugar do Grupo D.

A equipa da casa marcou logo aos cinco minutos, através do médio Lucas Zelarayán.

A formação galesa teve muitas dificuldades para superar a bem organizada defensiva da Arménia, mas acabou por chegar ao empate com um autogolo do defesa Nair Tiknizyan.

O médio do Casa Pia, Artur Serobyan, não saiu do banco de suplentes.

O País de Gales estava em segundo lugar, com os mesmos pontos da Croácia, tendo vantagem no confronto direto. Com este empate, no entanto, pode perder o apuramento direto para os croatas, que jogam este sábado na Letónia.

Na última jornada, os croatas recebem a Arménia, que é quarta classificada. O País de Gales recebe a Turquia, que já garantiu o apuramento e a vitória no grupo.

Galeses e croatas discutem a segunda vaga de apuramento direto para a fase final. Quem não o conseguir, terá a possibilidade de repescagem através do play-off.