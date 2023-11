Menos de dois anos da derrota chocante frente à Macedónia do Norte que a deixou fora do Mundial do Qatar, a Itália venceu os macedónios por 5-2 e saltou para o segundo lugar do Grupo C da fase de apuramento para o Euro 2024.

A campeã da Europa foi para o intervalo a vencer por 3-0, com golos de Darmian aos 17m, e bis de Chiesa, que marcou aos 41m e aos 45+2m (golaço).

O jogo parecia resolvido ao intervalo, mas Atasanov reduziu aos 52 minutos e voltou a marcar ao minuto 74, deixando o Olímpico de Roma em suspenso.

Desta vez, porém, Raspadori afastou as nuvens negras, fazendo o 4-2 (81m) que deu outro conforto aos comandados de Luciano Spalletti, que voltariam a marcar por intermédio de El Shaarawy já em tempo de compensação.

Com este resultado, a Itália está no 2.º lugar do Grupo C com 13 pontos, os mesmos da Ucrânia, que defronta na próxima segunda-feira em Leverkusen (Alemanha) num jogo que vale um lugar no Euro 2024.

No outro jogo do grupo, à mesma hora, a Inglaterra venceu a seleção de Malta por 2-0 em Wembley. Num jogo arbitrado pelo português Luís Godinho, Enrico Pepe marcou na própria baliza aos 8 minutos, colocando os anfitriões na frente do marcador.

Aos 75 minutos, Harry Kane fez o 2-0, concluindo com sucesso um belo desenho ofensivo dos ingleses, que, já apurados, sentenciaram o primeiro lugar do Grupo C com 19 pontos em 7 jogos.