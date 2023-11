Era uma espécie de cimeira no Grupo H, com Dinamarca e Eslovénia empatadas com 19 pontos, mais um do que o terceiro classificado Cazaquistão. Quem vencesse garantia o apuramento para a fase final do Europeu e também o primeiro lugar no grupo, já que tinha havido um empate na primeira volta, em Ljubljana.

O jogo foi vivo, dinâmico, com as duas equipas à procura de golos. A Dinamarca entrou mais forte e marcou aos 26 minutos, por Joakim Maehle. Pareciam embalados os nórdicos para uma noite de festa, mas a Eslovénia empatou quatro minutos depois, por Erik Janza.

Emapate ao intervalo, com golos marcados por defesas, sem que os avançados conseguissem brilhar – em parte por causa dos guarda-redes, Kasper Schmeichel e Jan Oblak.

A Dinamarca atacou mais e intensificou o domínio no segundo tempo. Acabou o jogo com 13 remates contra dois dos eslovenos. Acabou por ser premiada aos 54 minutos com um golo de Thomas Delaney.

Não conseguindo marcar mais golos, os dinamarqueses concentraram-se em não ser, novamente, surpreendidos. O sportinguista Morten Hjulmand entrou aos 75 minutos para refrescar o meio-campo.

O resultado não se alterou e a Dinamarca confirmou o papel de favorita que lhe era atribuído.

A Eslovénia fecha o apuramento em casa com o Cazaquistão, bastando-lhe um empate para assegurar a presença na fase final.