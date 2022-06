Domènec Torrent foi demitido do comando técnico do Galatasaray, anunciou esta terça-feira o clube turco, num curto comunicado.

O técnico espanhol assumiu o cargo no clube de Istambul no início de 2022, logo em janeiro, mas não conseguiu pagar a aposta com resultados – venceu apenas sete dos 19 jogos em que esteve à frente da equipa – e agora vê o seu contrato rescindido.

Antes, Torrent também já tinha tido uma passagem com pouco sucesso no Flamengo, na altura para suceder a Jorge Jesus.