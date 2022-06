O Portimonense anunciou a contratação de três jogadores: o lateral-direito Zié Ouattara (ex-V. Guimarães), o lateral-esquerdo Moustapha Seck (ex-Leixões) e o também lateral-esquerdo Gonçalo Costa (ex-Sporting), cujo destino o Maisfutebol já tinha dado conta.

Ouattara, de 22 anos, representava o V. Guimarães desde 2017/18, tendo-se estreado pela equipa principal dos minhotos em 2020/21, a única época na qual foi utilizado, tendo sido preferencialmente opção nas equipas B e de sub-23. Assinou pela equipa algarvia um contrato válido até junho de 2025.

Já Gonçalo Costa, que terminou recentemente uma ligação de 14 anos ao Sporting, assinou por três temporadas. Na época passada esteve integrado na equipa B dos leões.

Moustapha Seck, natural do Senegal mas também com nacionalidade espanhola, é o mais velho de todos: tem 26 anos, chega do Leixões, onde esteve nas duas últimas épocas. Antes, passou pelas formações de Barcelona e Lazio, tendo ainda estado ligado a outros clubes italianos como Roma, Carpi, Empoli e Livorno. Seck rubricou um vínculo válido para as próximas três épocas.