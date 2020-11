Oleksandr Zinchenko e a sua família receberam ameaças de morte após a derrota da Ucrânia frente à Alemanha, revelou o próprio jogador. O motivo da ira dos adeptos ucranianos está relacionado com a perda de bola do lateral/médio do Manchester City no lance que originou o golo do empate alemão da autoria de Leroy Sané.



«Estou a ler toda a porcaria que escreveram dirigido a mim e à minha família depois do jogo. Felizmente ou infelizmente, já não é permitido cometer erros no meio-campo contrário. Insisto: por perder a bola no meio-campo adversário, as pessoas desejam que eu e a minha família morram, fazendo-me sentir culpado pela derrota. Lamentavelmente não temos muitos adeptos dignos», escreveu nas redes socias.



Entretanto Zinchenko tornou as suas redes sociais privadas para evitar continuar a receber ameaças de morte.



A Ucrânia defronta a Suíça, esta terça-feira, e tem de empatar ou ganhar para evitar a descida à Liga B da Liga das Nações.