A Alemanha assumiu este sábado a liderança do grupo 4 da divisão A da Liga das Nações, depois de vencer na receção à Ucrânia, por 3-1. Os alemães aproveitaram da melhor forma a escorregadela da Espanha, que empatou na Suíça, a uma bola.

Em Leipzig, os ucranianos adiantaram-se no marcador logo aos 12 minutos, por Yaremchuck, mas a Mannschaft não demorou muito tempo a virar o resultado: Sané fez o 1-1 aos 23 minutos e Timo Werner o 2-1 aos 33m. Ambos os golos contaram com assistência de Leon Goretzka.

No segundo tempo, aos 64m, Timo Werner bisou e fez o 3-1 final.

A quatro minutos dos 90, Joachim Low lançou o benfiquista Luca Waldschmidt no jogo, para o lugar de Sané.

Quem também jogou esta noite foi Haris Seferovic: o avançado do Benfica foi titular no empate sofrido da Suíça ante a Espanha.

A jogar em casa, os suíços inauguraram o marcador aos 26 minutos, depois de uma bela jogada coletiva concretizada por Freuler.

O belo golo de Freuler:

Na segunda parte, Sergio Ramos – a viver uma noite histórica –, dispôs de dois penáltis, mas desperdiçou ambos (aos 57m e 80m, sendo que o último foi uma espécie de «panenkada») e adiou a igualdade espanhola, que chegou a um minuto dos 90: Gerard Moreno fez o empate após assistência de Reguilón, numa altura em que os helvéticos já estavam reduzidos a dez unidades, por expulsão de Elvedi.

O segundo penálti desperdiçado por Ramos:

Assim, e a uma jornada do final desta fase de grupos, a Alemanha lidera a classificação, com nove pontos, mais um do que a Espanha. Na última ronda, as duas seleções defrontam-se em território espanhol. A Ucrânia segue em terceiro, com seis pontos, enquanto a Suíça está no último lugar, com três pontos.