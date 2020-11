A Seleção Nacional está fora da final four da Liga das Nações, depois de ter perdido esta noite com a França, por 1-0, no Estádio da Luz.

N’Golo Kanté, aos 53 minutos, fez o único golo da partida.

Ora, Portugal está fora da Liga das Nações porque fica a três pontos da congénere francesa no grupo 3 da Liga A da competição, com desvantagem no confronto direto e com apenas uma ronda por jogar.

Os comandados de Fernando Santos fecham a participação na Liga das Nações – prova na qual são campeões em título – na próxima terça-feira, frente à Croácia, sabendo de antemão que já não vão sair do segundo lugar.