Algumas características semelhantes, outras diferentes. O selecionador nacional dos sub-21, Rui Jorge, admitiu que o médio Vítor Ferreira (Vitinha), acrescenta características que aprecia e daí ser um dos nomes mais utilizados pelo técnico na qualificação para o Europeu da categoria.

«O que o futebol inglês ou a mudança para Inglaterra [Wolverhampton] deu ainda é cedo para ver. Agora, o Vitinha é um jogador que, pela sua utilização, percebe-se o quanto eu penso que ele é importante para a equipa e o que consegue trazer, independentemente de, ao lado dele, estarem outros jogadores de enorme talento. As opções têm de ser feitas e eu faço-as. O Vítor tem sido titular, não invalida que amanhã seja ou contra a Holanda não seja. É mais um jogador, gosto muito, mas é um jogador de grupo e está dento das regras do campo como todos os outros. Traz imaginação, qualidade e segurança com bola», assinalou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Chipre (domingo, 19h30, no Parchal).

Dizendo que «não» vai poupar jogadores a pensar no duelo final com a Holanda, da 10.ª e última jornada, na quarta-feira, em Portimão, Rui Jorge afirmou que Rafael Leão «provavelmente» vai a jogo contra os cipriotas.

Com duas jornadas pela frente e a três pontos da líder Holanda, Rui Jorge diz que «não adianta estar a pensar» no que a equipa vai fazer frente aos holandeses, se não fizer o que tem de fazer este domingo. «É essa a mentalidade do grupo, a minha também. Lá chegaremos e, para chegar lá em boas condições, temos de vencer amanhã», afirmou.

Portugal é segundo classificado do grupo 7 com 21 pontos, a três da Holanda, líder com 24. O conjunto luso pode garantir o apuramento como um dos cinco melhores segundos classificados já este domingo, mas ainda pode terminar a qualificação como líder: matematicamente tem essa hipótese, mas para não depender de terceiros tem de vencer cipriotas e holandeses.