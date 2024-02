A Roma apurou-se para os oitavos de final da Liga Europa, ao bater o Feyenoord, dos Países Baixos, por 4-2 no desempate por penáltis.

A equipa neerlandesa adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, com um golo do mexicano Santiago Giménez.

A formação romana respondeu pouco depois, por Lorenzo Pellegrini.

🚨🇪🇺 GOAL | AS Roma 1-1 Feyenoord | Pellegrini

WHAT A FANTASTIC GOAL FROM PELLEGRINI !!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/wMBzHoXwZJ — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 22, 2024

Ao fim de um quarto de hora já se verificava o mesmo resultado do encontro da semana passada, em Roterdão.

O jogo estava aberto, no Estádio Olímpico, e prometia mais golos. A verdade, porém, é que eles não aparecerem.

Nem no tempo regulamentar, nem no prolongamento, apesar das várias oportunidades criadas. O belga Lukaku, por exemplo, esteve perto de marcar por duas vezes, nos últimos segundos, mas perdeu o duelo com Wellenreuther.

A história repetiu-se no desempate por penáltis, com o belga a permitir a defesa do guarda-redes alemão.

Só que na resposta Svilar fez o mesmo no remate de Hancko.

O antigo guarda-redes do Benfica acabou por ser o herói da Roma, ele que foi recentemente promovido a principal guardião da equipa pelo técnico Daniele de Rossi, destronando Rui Patrício, já que também defendeu o pontapé do iraniano Jahanbakhsh.

Como mais ninguém falhou, a Roma venceu por 4-2, seguindo para os oitavos de final.

🚨🇪🇺 AS ROMA HAVE KNOCKED OUT FEYENOORD FROM THE EUROPA LEAGUE !!!!!!!!pic.twitter.com/BNAfqCmdah — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 22, 2024

Além de Rui Patrício, também Renato Sanches e João Costa estiveram no banco de suplentes da equipa italiana.