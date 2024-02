Benfica e Sporting, que garantiram esta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa 2023/24, já sabem quem têm como possíveis adversários na próxima eliminatória.

Águias e leões vão ter pela frente um dos oito vencedores dos grupos da fase de grupos da Liga Europa.

Possíveis adversários de Benfica e Sporting:

Atalanta

Bayer Leverkusen

Brighton

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

Villarreal

West Ham

O Sporting foi segundo classificado no grupo D da Liga Europa e, por isso, teve de disputar este play-off (superou o Young Boys), no qual também caiu o Benfica, vindo da Liga dos Campeões, através do terceiro lugar no seu grupo (eliminou o Toulouse).

Além de Sporting e Benfica, Milan, Friburgo, Qarabag, Marselha, Sparta de Praga e Roma vão defrontar um desses oito clubes.

Não cabeças de série (vencedores do play-off):

BENFICA

Friburgo

Marselha

Milan

Qarabag

Roma

Sparta Praga

SPORTING

A única condicionante do sorteio é a de que clubes do mesmo país não podem defrontar-se. Ou seja, o Milan ou a Roma não podem ser adversários da Atalanta. Ou o Friburgo adversário do Bayer Leverkusen. Ou o Slavia adversário do Sparta. E isto já mostra que há adversários com maior probabilidade de encontrarem Benfica e Sporting.

Não há mais condicionantes e, por isso, mesmo, o Sporting até pode reencontrar a Atalanta, com quem disputou a fase de grupos.

Tal tipo de reencontro não seria inédito, até porque em 2022/23, Union St. Gilloise e Union Berlim foram adversários na fase de grupos da Liga Europa (no mesmo grupo em que estava o Sp. Braga) e reencontraram-se nos oitavos de final.

E, por falar em Sp. Braga, os minhotos foram eliminados esta quinta-feira, pelo Qarabag, apesar da vitória em Baku.