O Union Saint-Gilloise, adversário do Sporting de Braga no Grupo D da Liga Europa, venceu este domingo na receção ao Cercle Brugge, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada do campeonato belga.

Dante Vanzeir (3m) e Simon Adingra (56m) apontaram os golos do Saint-Gilloise, enquanto o Cercle Brugge, com o português Leonardo Lopes a titular, reduziu por Yann Gboho (74m).

O adversário dos minhotos é quarto classificado, com 22 pontos, a oito do líder Antuérpia.

Na quinta-feira, o conjunto belga - que soma cinco triunfos consecutivos - recebe o Sp. Braga, numa jornada que pode ser decisiva para as contas do apuramento para a fase seguinte. Na última ronda, o Union venceu em Portugal, por 2-1, seguindo invicto na primeira posição do Grupo D, com nove pontos. Os arsenalistas, com seis, são segundos e o Union Berlim, com três, é terceiro. O Malmo é quarto e ainda não pontuou.