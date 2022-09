Parece que o regresso de Luis Suárez ao Nacional de Montevideo está a chegar ao fim.

O presidente do clube uruguaio confirmou que o jogador de 35 anos vai sair do clube no final do campeonato.

«O campeonato termina e Luis Suárez sai do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas», confidenciou José Fuentes ao programa 'Punto Penal' do Canal 10, do Uruguai.

«Suárez fez um grande esforço para vir para o Nacional e, sempre que me perguntam, digo isso para não gerar expectativas para o futuro», acrescentou.

16 anos depois de ter saído para a Europa, Luis Suárez regressou ao seu clube de formação e apontou quatro golos em dez partidas disputadas.