O antigo futebolista Uwe Seeler morreu esta quinta-feira, aos 85 anos, confirmou fonte da família à Sky Sports.

Durante 18 épocas, entre 1946 e 1972, vestiu as cores do Hamburgo, clube do qual era presidente honorário.

O antigo avançado marcou 508 golos em 622 jogos ao longo de toda a carreira, tendo representado a seleção germânica em 72 ocasiões (43 golos). Ao nível de títulos, conseguiu um campeonato alemão em 1959/60 e uma Taça da Alemanha em 1962/63.