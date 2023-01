O antigo selecionador da Roménia Victor Piturca foi detido, sob acusação de de tráfico de influências na compra de máscaras e outros bens durante a pandemia de Covid-19.

Juntamente com Piturca, foi detido Gabriel Tutu, diretor da ROMARM, empresa pública de armamento e serviços para o Ministério da Defesa, que terá facilitado contratos a uma empresa, de que era proprietário o filho de Piturca, com condições que causaram prejuízo económico ao Estado.

Através de comunicado, a procuradoria anticorrupção romena informou acerca da detenção por 24 horas, extensível até um mês, de Tutu e de uma segunda pessoa, que a imprensa identificou como sendo Piturca.

De acordo com o diário Libertatea, em 2020, a empresa do filho do antigo selecionador teria recebido mais de dois milhões de euros do Ministério da Defesa pela venda de 100 mil máscaras não homologadas e compradas acima do preço de mercado.

Victor Piturca foi o selecionador da Roménia em três momentos: de 1998 a 1999, de 2004 a 2009 e de 2011 a 2014.