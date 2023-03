Vítor Pereira continua com vida difícil no Flamengo depois de, na última madrugada, ter falhado a conquista da Supertaça sul-americana, nos penáltis (4-5), diante do Independiente del Valle, no Estádio Maracanã.

Depois do desaire por 1-0 em Quito, a equipa brasileira protagonizou uma primeira parte com várias ocasiões de golo, mas chegou ao intervalo com o nulo no marcador. Na segunda parte, os rubro-negros quebraram fisicamente e, quando tudo fazia o 0-0 nos 90 minutos, eis que Giorgian De Arrascaeta, aos 90+6m, forçou o prolongamento.

No último lance antes do apito final, o ex-Benfica Everton Cebolinha recebeu a bola no corredor esquerdo e assistiu o uruguaio, que levou o encontro para tempo extra.

No prolongamento, nenhuma equipa conseguiu adiantar-se e, na marca de penálti, o único a falhar foi precisamente Arrascaeta, logo na primeira tentativa.

Desta forma, os equatorianos sucedem ao Palmeiras de Abel Ferreira e conquistam a prova pela primeira vez.

Já o Flamengo, de Vítor Pereira, falhou o terceiro objetivo neste arranque de temporada, depois de perder a Supertaça do Brasil e ser eliminado nas meias-finais do Mundial de Clubes.