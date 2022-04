O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, joga na noite desta quarta-feira para a terceira fase da Taça do Brasil, prova na qual entra em ação pela primeira vez esta época ante a Portuguesa-RJ. O duelo antecede a deslocação ao Palmeiras no sábado para o Brasileirão e, na terça-feira, a receção ao Boca Juniors, para a Taça Libertadores.

O calendário é apertado e o avançado Róger Guedes, do Timão, reconheceu que até é difícil para ele dizer à esposa quando é que vai ser escolha, porque Vítor Pereira, diz, só avisa no dia quem é que vai a jogo.

«Não sei a equipa [ndr: para esta noite], não consigo dizer nem à minha esposa quando vou jogar, no último jogo fiquei a saber na palestra do dia que ia jogar. O Vítor [Pereira] avisa no dia. Como não temos tempo para treinar, ele acaba por fazer suspense. Acabamos por não gostar muito, ficamos a saber só na hora do jogo. Não sei se vou ser poupado, mas se pudesse escolher, preferia jogar no sábado e na terça, os dois jogos. Tomara que ele veja a entrevista, quero jogar sábado e terça», brincou o avançado brasileiro de 25 anos, em declarações na terça-feira, no programa “Bem Amigos!”, da SporTV.

«Considero-me um titular da equipa. Sabemos que vai haver rotação, o Vítor já falou connosco. Nós queremos jogar todos, não queremos ficar fora de um jogo. Jogamos quarta, depois o Palmeiras no sábado, na terça com o Boca Juniors. Concentramos na sexta e na segunda, nem estamos com a família, é cansativo, até para os mais velhos, então a rotação é natural, as equipas lá fora fazem rotação até no final do campeonato, o jogador tem de entender», referiu, ainda.