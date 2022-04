Brasil, atual líder do ranking FIFA, vai defrontar a Argentina, a 11 de junho, em Melbourne, na Austrália, num estádio com capacidade para cem mil adeptos, cinco meses antes do arranque do Mundial do Qatar.

Os dois grandes rivais sul-americanos vão defrontar-se no Melbourne Cricket Ground e os bilhetes vão estar à venda já esta quinta-feira, segundo anunciou o ministro do Turismo do Estado de Vitória, Martin Pakula.

Não será a primeira vez que as duas seleções se defrontam em Melbourne. Em 2017 já houve um jogo diante de 95 mil espectadores em que a Argentina acabou por vencer por 1-0. «Foi-nos dito que se tratava de um jogo importante para a preparação das duas equipas e estamos à espera que os dois países enviem as equipas mais fortes», destacou Pakula.