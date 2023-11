Wayne Rooney revelou que no início da carreira de jogador «bebia quase até desmaiar».

«Passei por muitos desafios, tanto dentro como fora de campo. O meu escape foi o álcool. Quando tinha 20 anos, passava dias em casa, não saía. Bebia quase até desmaiar. Não queria estar rodeado de pessoas porque às vezes sentia-me envergonhado e noutras sentia que as estava a dececionar», afirmou o antigo internacional inglês e agora treinador do Birmingham num podcast com Rob Barrow, ex-jogador de râguebi.

«Não conhecia outra maneira de lidar com os problemas. Por isso, escolhi o álcool para me ajudar a superar. Sei que podia falar com algumas pessoas, mas decidi não o fazer e tratar disso sozinho», acrescentou o antigo avançado do Manchester United, salientando que teve problemas de alcoolismo «durante alguns anos».

«Felizmente, agora não tenho medo de ir falar com as pessoas acerca dos problemas que possa ter», destacou Rooney, que pendurou as chuteiras em 2021 no Derby County, para assumir o cargo de técnico da equipa. Na temporada passada, o inglês de 38 anos treinou o D.C. United, da MLS, antes de rumar ao Birmingham.