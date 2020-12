Má estreia para Sam Allardyce no comando do West Bromwich Albion, que neste domingo foi derrotado em casa pelo Aston Villa, em jogo da 14.ª jornada da Liga inglesa (0-3).

A equipa visitante adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, por El Ghazi.

Jake Livermore viu cartão vermelho direto ao minuto 36 e deixou o WBA em inferioridade numérica.

Bertrand Traoré aumentou a vantagem do Aston Villa ao minuto 84.

El Ghazal bisou de penálti e fechou as contas ao minuto 88.

Emprestado pelo Benfica, Filip Krovinovic não saiu do banco do WBA, que não contou com o ex-sportinguista Matheus Pereira, castigado.