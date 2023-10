Antes de se mudar para o Inter de Milão esta temporada, Yann Sommer passou a segunda metade da última época no Bayern Munique, tendo chegado no mercado de inverno para render o lesionado Manuel Neuer.

O guarda-redes suíço assumiu que o emblema bávaro atravessou altos e baixos e reconheceu que foi diícil lidar com isso.

«Tivemos uma situação extremamente selvagem no Bayern. Demissões, mudanças, muita agitação e assuntos diversos além do desporto. Aprendi como as coisas funcionam no Bayern. Escolhes um ou dois jogadores e então a imprensa dispara. E depois escolhes dois novos. E, a seguir, foi a minha vez. Mas não tive vontade de me defender publicamente. O mais importante foi que tentei jogar e ajudar a equipa a ter sucesso. Felizmente, no final deu certo», disse o guardião de 34 anos, ao jornal Blick.

«É claro que às vezes foi desagradável e não sais ileso disso. Mas a crítica faz parte e eu sei lidar bem com ela. Mas se não for construtiva, não posso fazer muito, porque posso julgar por mim próprio se eu e a equipa fizemos um bom jogo ou não. Mas não guardo rancor. Se alguém tem uma opinião e a publica, está no seu direito», sublinhou.

Sommer, que esta temporada já defrontou o Benfica na Liga dos Campeões, também comparou o Inter com o Bayern

«O Bayern é altamente profissional em termos de organização. Os funcionários são muito calorosos e muito realistas. No Inter, também fazem com que os novos jogadores e as suas famílias se sintam confortáveis o mais rápido possível. Em Itália, há uma mentalidade um pouco diferente, muito apaixonada. A pressão é a mesma nos dois clubes. Queremos sempre ter sucesso», concluiu.