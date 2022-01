Senegal venceu Zimbabué na tarde desta segunda-feira, por 1-0, no primeiro jogo da ronda de abertura do grupo B da Taça das Nações Africanas (CAN), prova que está a ser disputada nos Camarões.

Em Bafoussam, no estádio de Kouekong, o encontro ficou resolvido praticamente no último lance do encontro, fruto de um lance que aconteceu mesmo em cima do tempo limite dos quatro minutos de compensação dados. Foi nessa altura que o árbitro do encontro assinalou grande penalidade, descortinando um corte de Kelvin Madzongwe com o braço, na sequência de um remate por parte do Senegal.

A equipa do Zimbabué bem protestou, o árbitro pediu para se aguardar para receber indicação do vídeo-árbitro e confirmou a decisão, mostrando cartão amarelo a Kelvin.

Da marca dos 11 metros, Sadio Mané, jogador do Liverpool, rematou forte para a direita do guarda-redes, que não adivinhou o lado, assinando o 1-0 final já com o relógio a marcar sete minutos para lá dos 90.

No grupo B, disputa-se ainda esta segunda-feira o Guiné Conacri-Malawi, às 16 horas. À mesma hora, para o grupo C, joga-se o Marrocos-Gana. Às 19 horas, há um Ilhas Comores-Gabão, o outro jogo do grupo C e o último do dia.