Narges Mohammadi está presa há quase dois anos, desde Novembro de 2021, depois de ter participado num evento em memória de uma vítima das manifestações violentas de 2019.

Ao todo, como destaca o comunicado oficial do Comité Nobel, já foi presa 13 vezes, condenada em cinco ocasiões e sentenciada a 31 anos de cadeia e a 154 chicotadas.

«É uma defensora dos direitos humanos e uma lutadora pela liberdade», descreve o mesmo documento.

O Prémio Nobel da Paz deste ano pretende, na pessoa de Narges Mohammadi, homenagear «as centenas de milhares de pessoas que, no ano passado, se manifestaram contra as políticas de discriminação e opressão do regime teocrático do Irão contra as mulheres».

O comité acrescenta: «o lema adotado pelos manifestantes – ‘Mulher, Vida, Liberdade’ - expressa adequadamente a dedicação e o trabalho de Narges Mohammadi».

«O Comité do Nobel espera que o Irão liberte a ativista iraniana para receber o seu prémio em dezembro»", disse a presidente da organização norueguesa, Berit Reiss-Andersen, que anunciou o prémio em Oslo.

A União Europeia já pediu ao Orão, no passado, que a pena da ativista fosse revista, sem sucesso.

Narges Mohammadi , que é engenheira, já foi galardoada, em 2018, com o prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu.

É a 19ª mulher a ganhar o Prémio Nobel da Paz e a segunda iraniana, depois de a ativista de direitos humanos Shirin Ebadi ter recebido o Nobel em 2003.

Desde 1901, o prémio Nobel da Paz já foi entregue a 111 pessoas e, em 30 vezes, a organizações.