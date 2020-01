A Atalanta anunciou nas redes sociais a contratação de Duván Zapata à Sampdoria.

O avançado colombiano encontrava-se cedido ao clube nerazzurri desde 2018, tendo sido estipulada uma opção de compra, que agora foi acionada.

O clube italiano não avançou os detalhes da transferência, mas a imprensa italiana adianta que o avançado internacional pela Colômbia assinou um contrato de três temporadas e meia, válido até 2023.

Recorde-se que ao serviço da Atalanta, Zapata leva 59 partidas e 35 golos marcados.

💪🏿🤩 Duván Zapata è ⚫️🔵 a titolo definitivo!

🤙🏿 Duván #Zapata is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵https://t.co/NtSP6vhBN2