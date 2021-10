Missão cumprida. A AS Roma voltou às vitórias na Serie A - após a derrota no dérbi contra a Lazio - e derotou no Olímpico o Empoli por 2-0.

O jogo acabou por se revelar simples, mas o primeiro golo demorou a aparecer. Lorenzo Pellegrini arrancou um remate cruzado e forte, sem hipóteses de intervenção para o guarda-redes Vicario.

Aos 42 minutos a equipa de José Mourinho fez o 1-0 e aos 48 o 2-0. Dois golpes demasiado duros para o Empoli. Após um pontapé à barra, Mkhitaryan foi o primeiro a chegar à recarga e estabeleceu o resultado final. Rui Patrício teve uma tarde descansada.

FICHA DE JOGO em Roma

Os três pontos deixam a AS Roma no quarto lugar da Serie A, com 15 pontos e a seis do impressionante Nápoles.

Neste domingo, os homens de Spalletti somaram a sétima vitória consecutiva, agora em Florença. 1-2 no final da partida, com Lozano e Rrahmani a serem os autores da reviraviolta no marcador, depois de Lucas Martinez ter dado a vantagem à Fiorentina.

Mário Rui fez mais 90 minutos no lado esquerdo da defesa do Nápoles.

CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A