A seleção inglesa vai jogar a final do Euro 2020 no domingo, frente à Itália, e já há quem pense em festa.

Circula na internet uma petição para tornar segunda-feira um feriado nacional caso a Inglaterra ganhe a final do Europeu. O movimento já reuniu mais de 180 mil assinaturas e é uma possibilidade que o primeiro-ministro britânico deixou em aberto. Anunciar já a medida «seria desafiar o destino», afirmou Boris Johnson à Sky News, dizendo que vai «esperar para ver o que acontece».

A petição, a ter mais de 100 mil assinaturas como é o caso, será submetida para debate no Parlamento. O único problema é a proximidade do evento, sendo impossível reunir a tempo de discutir a proposta. Para já, cabe aos empregadores dar alguma flexibilidade de horário aos empregados, segundo um porta-voz do Governo, para começarem o trabalho mais tarde na segunda-feira, tendo em conta os possíveis festejos no caso de vitória.

O Governo já anunciou que os bares vão poder fechar até às 23:15 para garantir que os adeptos podem acompanhar o jogo caso tenha de ser decidido nas grandes penalidades.

A Inglaterra venceu na quarta-feira a Dinamarca por 2-1, após prolongamento. No domingo vai defrontar a Itália na final do Euro 2020.