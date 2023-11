Cesc Fàbregas, ex-futebolista espanhol, foi oficializado esta segunda-feira como o novo treinador interino do Como 1907, clube da segunda divisão italiana. De recordar que foi neste clube que o jogador espanhol terminou a sua carreira de jogador, em julho deste ano, e do qual também é investidor.

Após a demissão do técnico Moreno Longo, o clube italiano convidou o treinador espanhol para assumir o cargo de forma interina, que, para além de jogador, já tivera funções no clube como treinador da equipa secundária.

O Como ocupa neste momento o 6º lugar da Serie B, com 21 pontos e a 6 dos lugares de subida.

COMO 1907: OFFICIAL CLUB STATEMENT



Como 1907 and Moreno Longo have parted company. The search for a new Head Coach begins immediately with Cesc Fàbregas and the current coaching staff taking over duties for the interim period.



Following several months of strategic planning, the… pic.twitter.com/nwxBpENKeo